Mannen rippen hennepkwekerij in Overvecht

De politie is op zoek naar tien nog onbekende mannen die in mei 2017 een hennepkwekerij in een woning aan de Tigrisdreef hebben leeggeroofd. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van 7 maart 2018 van het RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld.

Op 17 mei krijgt de politie een melding over één van de woningen in een flat aan de Tigrisdreef. De deur is opengebroken. Agenten treffen er 240 hennepplanten aan. De politoie arresteert de vrouw die de woning officieel huurt. Vermoedelijk is er zeker voor 130.000 euro aan hennep geoogst en daarvoor moet zij zich bij de justitie verantwoorden.

Bewakingsbeeld

De politie zoekt de tien mannen niet zo zeer om ze te arresteren voor het leegroven van de kwekerij, maar omdat ze mogelijk betrokken zijn bij andere criminele activiteiten. Vermoedelijk komen ze van buiten de regio Utrecht. Toch hopen we dat mensen zijn die één of meerdere van de mannen herkennen. De tien mannen zijn te zien op de beelden van de bewakingscamera in het trappenhuis van de flat.

Signalementen

Man 1:

lichtgetinte huidskleur

kort, zwart haar

droeg een donkere jas

had een spijkerbroek aan

droeg lichtkleurige gympen.

Man 2:

blanke tot lichtgetinte huidskleur

normaal, gespierd postuur

droeg een donkerblauwe jas

had een een trui of vest met een capuchon onder de jas aan

droeg donkere handschoenen.

Man 3:

blanke tot lichtgetinte huidskleur

normaal, stevig postuur

droeg een donkerkleurige jas met rits

had een roze shirt aan

droeg donkere handschoenen

had een lichtgrijze broek aan

droeg een wit met zwart petje.

Man 4:

lichtgetinte huidskleur

gemillimeterd haar

droeg een bruine jas.

Man 5:

lichtgetinte huidskleur

slank postuur

had een grijs baardje

droeg een zwart shirt met blauwe mouwen

had een grijze broek aan

droeg donkere schoenen.

Man 6:

getinte huidskleur

- donker haar, opgeschoren aan de zijkant

- zwarte leren jas

- zwarte broek

- zwarte handschoenen



Man 7

- lichtgetinte huidskleur

- onderkin

- kromme neus

- donkere jas, rode banen over de mouwen

- zwarte trainingsbroek met witte banen

- grijze capuchon



Man 8

- lichtgetinte huidskleur

- lang en slank postuur

- donkerblauwe gewatteerde jas, capuchon, oranje rits

- donker haar

- spijkerbroek



Man 9

- licht getinte huidkleur

- donkere jas, capuchon, mouwen lijken van leer en zijn geribbeld

- kort, donker haar



Man 10

- blanke man

- gemillimeterd grijs haar

- lichtgrijze jas, capuchon, donkergrijze mouwen

- donkere kleding en schoenen