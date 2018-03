Babbeltruc bij supermarkt

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld van 28 maart 2018.

Babbeltruc

Het gebeurt op 7 oktober 2017. De 69-jarige man heeft net boodschappen gedaan bij de supermarkt aan de Lijnbaan. Hij laadt de boodschappen in zijn auto en staat op het punt van vertrekken als plotseling drie Franssprekende personen hem aanspreken. De drie zijn zakkenrollers. Ze hebben een wegenkaart bij zich en doen alsof ze de weg willen weten. Doordat ze met hun kaart de tas van de man afschermen, lukt het de dieven om zijn bankpas te bemachtigen.

Pinnen

Direct na de diefstal pint de vrouw van het drietal met de pas van het slachtoffer bij de geldautomaat in de supermarkt. Later pint ze in Breukelen nog een keer met de gestolen pas. In totaal haalt ze 1200 euro van de bankrekening van de 69-jarige.

Signalementen

Verdachte 1 ( degene die de pincode afkijkt):

man

lichtgetinte huidkleur

normaal postuur

leeftijd 20 tot 30 jaar

zwart golvend haar

had een kort zwart baardje

droeg een grijze trenchcoat.

Verdachte 2 (degene die de caissière afleidt en later met de pas geld opneemt):

vrouw

lichtgetinte huidskleur

slank postuur

leeftiijd 20 tot 30 jaar

lang zwart haar

opvallende moedervlekken in haar gezicht en boven haar bovenlip

droeg een zwarte jas met capuchon met lichte bontrand

had een zwarte broek aan met kapotte knieën

droeg een grote zwarte handtas met bij de hengsels metalen studs.

Verdachte 3 (degene die als laatste de winkel binnenkomt):

man

lichtgetinte huidskleur

kort zwart haar

fors postuur

droeg een grijs colbert

had een lichtgrijze trui aan.

De drie staan op beelden van beveiligingscamera's.