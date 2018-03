Pinnen in Utrecht met in Woerden gestolen bankpas

Als een Woerdenaar in een restaurant in zijn woonplaats afrekent met zijn bankpas, kijkt vermoedelijk daar iemand zijn pincode af. Dan brengt hij zijn vriendin naar het station. Vermoedelijk daar steelt iemand zijn bankpas. Ruim een half uur later pinnen twee vrouwen met de bankpas van het slachtoffer bij een geldautomaat aan de Kanaalstraat in Utrecht. De politie zoekt de nog onbekende verdachten. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld van 7 maart 2018.

Zakkenrollerij

Het gebeurt 's avonds op 23 november 2017 als de man uit Woerden met zijn vriendin heeft gegeten in het restaurant aan de Utrechtsestraatweg. Op het moment dat hij afrekent, heeft hij niet in de gaten dat iemand zijn pincode afkijkt. Als ze het restaurant uitlopen, heeft hij de pas nog. Hij gebruikt hem daarna namelijk nog een keer. Rond 22.30 uur brengt hij zijn vriendin naar het station in Woerden. Daar passeren ze een groep mensen. De groep loopt opvallend dichtbij. Dat is waarschijnlijk het moment dat de pinpas uit de portemonnee van de manj wordt gerold.

Pinnen met gestolen bankpas

Pas als de man thuis is, ontdekt hij dat zijn pasje weg is. Als hij op zijn internetbankieren-app kijkt, ziet hij dat er 1250 euro van zijn rekening is gehaald. Dat is gebeurd bij een automaat aan de Kanaalstraat in Utrecht. Daar staan om 23.10 uur twee vrouwen. Op het bewakingsbeeld is te zien dat ze hun gezicht proberen af te dekken met een sjaal, maar toch zijn ze niet onherkenbaar. Integendeel, als je ze kent herken je ze vast en zeker.

Signalementen

Verdachte 1:

vrouw

blanke huidskleur

leeftijd 20 tot 25 jaar

donkere ogen

volle lippen

donkerblond haar

had een blauwe, gebreide muts op

droeg een zwarte gewatteerde jas van het merk Gucci

had een grijze sjaal om.

Verdachte 2: