Winkelen met gestolen bankpas

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld van 14 maart 2018.

Zeist

Het gebeurt op 10 mei 2017. Het 82-jarige slachtoffer rekent met haar bankpas af bij een slager in Zeist. Een man staat dan vlak achter haar. Ze ziet dat er een briefje van 5 euro op de grond ligt. Dat raapt ze op en geef ze aan de man. Waarschijnlijk is dat het moment waarop iemand ongemerkt haar bankpas uit haar portemonee steelt.

Utrecht

De dief gebruikt het gestolen pasje onder andere gebruikt bij de parfumerie in winkelcentrum Overvecht in Utrecht. Daar komen twee vrouwen en een man de winkel in. De man rekent hun aankopen af met de bankpas van het slachtoffer.

Rotterdam

De man die bij de vrouwen is komt later die dag weer in beeld in Rotterdam. Daar filmt een beveiligingscamera hem als hij samen met een andere man op weg is naar een sigarenwinkel, waar hij de gestolen pas weer gebruikt.

Signalementen

Verdachte 1:

vrouw

lichtgetinte huidskleur

blond of geblondeerd opgestoken haar

verzorgd uiterlijk

gezet postuur

droeg een zwarte, strakke broek

had een lichtkleurig poloshirt aan

droeg een lichtroze/paarse jas

had een schoudertas met Burberry-motief bij zich.

Verdachte 2:

vrouw

lichtgetinte huidskleur

donker opgestoken haar

gezet postuur

droeg een lichtgroen bomberjack

had een zwarte broek aan met grote sierlijke letters op bovenbenen

had een lichtbruine schoudertas bij zich,

Verdachte 3:

man

lichtgetinte huidskleur

gezet postuur

donker/zwart kort haar, iets kalend

droeg een paars/blauw geblokt overhemd

had onder zijn overhemd een wit T-shirt aan

droeg een witte broek

had donkerkleurige schoenen aan.

Verdachte 4: