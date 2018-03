Sieraden gestolen bij juwelier

Laat het ons weten via het tipformulier.

Twee mannen lopen de juwelierszaak aan de Slotlaan binnen. Eén van hen steelt drie sieraden uit een vitrinekast, terwijl de andere man voor hem de boel in de gaten houdt. De politie zoekt de nog onbekende verdachten en de juwelen die ze stalen. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld van 14 maart 2018.

Bewakingsbeelden

Het gebeurt op 19 december 2017. De mannen zijn haarscherp te zien op de beelden van de bewakingscamera. Op het moment dat de mannen de winkel binnenkomen, zijn de medewerkers druk bezig met het helpen van klanten. Eén van de mannen onderzoekt hoe hij een vitrinekast open kan krijgen. Als niemand op hem let, opent hij de kast en pakt er drie sieraden uit. Even later lopen de twee mannen op hun gemak de winkel uit.

Broche

Eén van de sieraden is een goudkleurige broche broche met Arabisch inscriptie en een carneoolplaatje erin, ter waarde van 800 euro.

Signalementen

Verdachte 1:

man

blanke huidskleur

kort, donker haar

droeg een zwart/groen/okergele jas met capuchon

had een lichtgrijze joggingbroek aan van het merk Adidas.

Verdachte 2: