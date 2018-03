Diefstal met geweld Hoofddorp

Omschrijving

De taxichauffeur pikte rond 23.30 uur drie mannen op bij een restaurant op het Gulden Winckelplantsoen in Amsterdam. Het drietal moest afgezet worden bij een hotel aan de Vuursteen in Hoofddorp. Aangekomen bij de plaats van bestemming, gaf één van de mannen de chauffeur geld. Het slachtoffer zocht in zijn portemonnee naar wisselgeld toen hij ineens vanachter werd gegrepen door één van de mannen. Een andere man, die inmiddels was uitgestapt, probeerde de portemonnee uit de handen van de taxichauffeur te grissen. De man en de chauffeur trokken beide aan de portemonnee en de man sloeg het slachtoffer meerdere keren in zijn gezicht. Het slachtoffer besloot de portemonnee los te laten en de drie mannen sloegen daarna met de buit op de vlucht.