Ernstige mishandeling Oosthuizen

Laatste update: 21-03-2018 | 13:49 Zaaknummer: 2017212891 Datum delict: 14-10-2017 Plaats delict: Oosthuizen

Op zaterdag 14 oktober werd een 43-jarige man in een steeg aan de Gerrit van Heemskerkstraat in Oosthuizen ernstig mishandeld. Het slachtoffer werd net na 23.00 uur door een man meegelokt naar de steeg met het verhaal dat hij hulp nodig had. De 43-jarige man liep met hem mee en kreeg in de steeg een harde klap. Hij kwam hierdoor op de grond terecht en schreeuwde heel hard. Hierop vluchtte de dader en schoten meerdere buurtbewoners te hulp.