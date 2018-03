Reeks vernielingen Schoorl

Laatste update: 21-03-2018 | 13:38 Zaaknummer: 2018000610 Datum delict: 01-01-2018 Plaats delict: Schoorl

In de nacht van zondag 31 december op 1 januari vonden tussen 06.30 en 08.00 uur in Schoorl een reeks vernielingen plaats op de Molenweg en Huismansweg waarvan het schadebedrag tot in de duizenden euro’s loopt.