Gewapende overval op distributiecentrum Mikropakket aan de Universiteitsweg in De Bilt.

De politie is op zoek naar 4 van de 5 verdachten die op woensdag 16 november 2016 rond 02.30 uur een overval hebben gepleegd op het distributiecentrum Mikropakket in De Bilt. Hierbij werden de drie aanwezige medewerkers bedreigd met een vuurwapen.

Omschrijving

De drie medewerkers werden door de overvallers gekneveld en bedreigd. De overvallers vluchten met hun buit in een grijze BMW met gestolen kentekenplaten. De BMW wordt die middag in Bodegraven brandend aangetroffen. De BMW en ook de kentekenplaten blijken gestolen te zijn in Den Haag. Er worden camerabeelden getoond van 4 daders. Een 41-jarige man uit Den Haag is op vrijdag 9 maart in Den Haag al aangehouden. De verzekeringmaatschappij heeft een beloning uitgeloofd van 25.000,- euro voor de tip die leidt naar de oplossing in deze zaak.