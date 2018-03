Dodelijk schietincident Den Haag

Omschrijving

Het slachtoffer woonde al tien jaar in Den Haag. Hij was voorzitter van de Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz. Dit is een groep die wil dat het gebied Ahwaz in het zuidwesten van Iran onafhankelijk wordt. De politie is met een groot onderzoeksteam bezig om deze moord te onderzoeken. Het motief speelt hier een belangrijke rol in. Na het schietincident reed een zwarte BWM 3-serie vanuit de Jan van Riebeekstraat weg. Deze auto werd later teruggevonden op de Schenkweg in Den Haag ter hoogte van nummer 60. De BMW bleek tussen vrijdagavond 29 september en zaterdagochtend 30 september te zijn gestolen vanaf de Belcampostraat in Berkel en Rodenrijs.