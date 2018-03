Brandstichtingen Scheveningen.

Sinds november vorig jaar zijn er in de Visserijbuurt in Scheveningen diverse branden geweest. In eerste instantie ging dit om relatief kleine branden, zoals prullenbakken en grofvuil containers, maar sinds begin dit jaar zijn er al 9 branden geweest waarbij het niet bleef bij het aansteken van wat vuilnis. De wijkagent doet een getuigenoproep.

Omschrijving

De branden vinden al lange tijd plaats in steeds dezelfde buurt. Het vermoeden bestaat dat de brandstichters in de directe omgeving wonen.

Het gaat inmiddels niet meer om kleine brandstichtingen. Een gezin waarbij brand uitbrak in de woning kon maar ternauwernood ontsnappen.

Er zijn geen camerabeelden van de daders , maar er zijn door getuigen twee mannen gezien.

Signalementen

Eén van de twee is vrij jong, ongeveer tussen de 17 en 19 jaar oud. Hij heeft een lichte huidskleur en is ongeveer 1.75 m lang. Hij droeg een petje. De ander wordt rond de 30 jaar oud geschat en is ongeveer 1.85 m lang. Hij heeft ook een lichte huidskleur. Hij had een capuchon over zijn hoofd. Verder was van beide mannen hun bovenkleding donker. Ze hadden een plastic tas bij zich