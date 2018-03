Overval Nightshop Leiden

Signalementen De eerste verdachte die de zaak binnenkomt en het slachtoffer direct aanvalt met een mes is een man van ongeveer 1.80m lang. Hij heeft een slank postuur. Hij droeg een grijze jas en een spijkerbroek en gele handschoenen. Hij had donkere schoenen aan en hij had een blauwe rugzak bij zich van het merk Eastpak. De tweede is iets kleiner, ongeveer 1.70m lang. Hij was volledig in het donker gekleed en droeg groene handschoenen.

Als de twee mannen de winkel binnekomen, duikt een van hen meteen over de toonbank met een mes in zijn handen. De medewerker springt nog net op tijd opzij. Vervolgens komen de twee achter de balie en ze eisen onder bedreiging van het mes en een vuurwapen geld uit de kassa. Als de kassa leeg is, pakken de overvallers pakjes sigaretten en stoppen ook die in de rugtas. Dan hebben ze kennelijk wat ze willen en ze gaan er vandoor.

Vragen

Tips? Bel de politie

De verdachten zijn lopend gekomen, maar mogelijk heeft er verderop in de straat een fiets, scooter of een ander voertuig klaar gestaan. Heeft u de verdachten voor of na de overval gezien in de buurt van de Nightshop? Of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Uw tip doorgeven via de Whatsapp tiplijn kan via 06-17214856.