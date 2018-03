Overval waardetransport Hillegom

Op donderdagmiddag 30 november 2017 wordt een waardetransport bij een bankfiliaal in de Hoofdstraat in Hillegom overvallen. Op camerabeelden is de verdachte te zien die zijn gezicht bedekt terwijl hij in beeld is.

Signalement Op de camerabeelden is de verdachte in beeld als hij langs de bank loopt, vlak voor de overval. Het gaat om een blanke man van ongeveer 1.80m. Hij droeg een gewatteerde donkerblauwe jas, een grijze strakke spijkerbroek en zwarte schoenen met witte zolen. Hij had een muts op en had een rugzak bij zich.

Rond 12.10 uur parkeert de auto van het waardetransport op de stoep tegen de gevel van het bankfiliaal. Het geld zal via een soort sluisconstructie vanuit de bank worden uitgereikt aan de medewerker in de wagen. Omdat de geldwagen niet optimaal strak tegen de gevel geparkeerd staat, lukt het de verdachte om zich op het moment van de geldoverdracht tussen de muur en de wagen te wringen. Als de chauffeur de sealbag met het geld aan zijn collega wil overdragen, krijgt hij een klap tegen zijn hoofd. De verdachte verdwijnt hierna spoorloos met het geld.

