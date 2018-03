Plofkraak Bodegraven

In de nacht van donderdag 11 januari werd rond 04.20 uur geprobeerd een geldautomaat aan de Vromade in Bodegraven op te blazen.

Door getuigen is gezien hoe een (motor)scooter met daarop twee personen wegreed in de richting van de Cortenhoeve.

Vragen

Heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Uw tip doorgeven via de Whatsapp Tiplijn kan op 06-17214856.