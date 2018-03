Diefstal pinpas bij oudere vrouw en frauduleus pinnen

Laat het ons weten via het tipformulier.

We zoeken pinpasdieven die de rekening van een oudere mevrouw leeg haalden.

Omschrijving

Op 2 december 2017 omstreeks 13.45 uur gaat een 85 jarige vrouw boodschappen doen bij een supermarkt aan de Umberstraat in Tilburg. Ze pinde geld bij de geldzuil. Een jongen en een meisje lopen rond die tijd naar haar toe en kijken daar mogelijk de pincode af. Later wordt de pinpas van de vrouw gerold. Er wordt vervolgens twee keer geld gepind met de pas van de vrouw. De tweede keer op de Westermarkt te Tilburg op diezelfde dag en hier hebben we de verdachten ook op beeld. Wie herkent deze personen?