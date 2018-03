Diefstal portemonnee en frauduleus pinnen

Omschrijving

Op maandag 27 november 2017, tussen 16.15 u en 16.30 u, had een 73-jarige vrouw boodschappen gedaan bij een supermarkt in winkelcentrum De Laverije aan het Wilhelminaplein in Rijen. Ze betaalde hier met haar pinpas. Een dag later merkte ze dat haar portemonnee weg was. De bank vertelde haar dat er op 27 november 2017 meerdere keren geld was opgenomen. De man die met de gestolen pas heeft gepind, staat op beeld en wij willen weten wie hij is. Wie herkent hem?