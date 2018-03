Inbraak woning Goirle gevolgd door pinfraude

Omschrijving

In Goirle werd op dinsdag 2 januari 2018 ingebroken in een woning aan het Aagje Dekenpad. De buit bestond uit geld, sieraden en bankpassen. Met een van die gestolen passen werd dezelfde avond rond 19.40 uur gepind bij een bank aan de Tilburgseweg in Goirle. De pinner staat op beeld. Wie (her)kent hem? Of misschien herkent u de sieraden? Neem dan contact met ons op via 0800-6070.