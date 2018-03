Verdachte ramkraak Sluis op beeld

Rechercheurs van politie-eenheid Zeeland-West-Brabant doen onderzoek naar een gepleegde ramkraak op een casino in Sluis. Hierbij is een geldbedrag weggenomen door twee daders. Een van hen staat op beeld.

Omschrijving

Op 17 augustus jl. om ongeveer 3.30 uur krijgt de beheerder van Casino ‘Admiral’ aan de Nieuwstraat in Sluis een inbraakmelding van de alarmcentrale waarbij het pand is aangesloten. Binnen tien minuten is hij bij de zaak en ziet dat er een ramkraak is gepleegd. Op het terrein van het pand ziet hij een personenauto staan. De auto met twee mannen erin rijdt in volle vaart weg. De beheerder aarzelt niet en volgt de auto. Tijdens de rit stelt de beheerder de politie in kennis. De auto wordt in Hoeke (net over de grens in België) klemgereden door de politie en een van de twee mannen, de bestuurder, wordt aangehouden. De andere verdachte is al eerder uit de auto gerend, hem kunnen de agenten helaas niet meer achterhalen.

Camerabeelden

Deze tweede man wordt dus nog gezocht. Het onderzoek is nog in volle gang en er zijn camerabeelden van de ramkraak. Op deze beelden is de tweede verdachte goed te zien.

De eerder aangehouden verdachte is onherkenbaar gemaakt op de beelden, die op 13 maart 2018 in het televisieprogramma Opsporing Verzocht zijn getoond. De politie is op zoek naar de man die o.a. op beeld staat terwijl hij een bewakingscamera onklaar maakt.

Tipformulier

Hebt u informatie? Dan wordt u verzocht die met ons te delen via het bijgevoegde tipformulier. U kunt ook bellen met de Opsporingstiplijn via: 0800-6070. Wanneer u liever anoniem uw informatie meldt, dan kan dat via het formulier op www.meldmisdaadanoniem.nl of telefonisch op 0800-7000.