Getuige gezocht van beroving

Wij zoeken een specifieke getuige van een beroving in Den Bosch.

Omschrijving

Dinsdag 16 januari 2018 rond 05.00 uur werd een 34-jarige vrouw uit Den Bosch, na een bezoek aan het casino aan het Hinthamereinde, beroofd. De vrouw stapte in haar auto, die geparkeerd stond aan de Zuid-Willemsvaart, toen een onbekende man haar portier open trok. Hij dreigde haar neer te steken en nam haar handtas weg. Hierna rende hij weg in de richting van de Krommeweg.

Wie is de getuige op de beelden?

De politie beschikt niet over beelden van de dader, maar wel van een man die mogelijk een belangrijke getuige is. Hij moet de dader zijn tegen gekomen. De getuige droeg witte sneakers en stond op de brug te zwaaien en te bellen. Hem wordt dringend verzocht contact op te nemen met de recherche in Den Bosch.