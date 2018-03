Overval op een zonnestudio

Op vrijdagavond 8 december 2017, even voor acht uur, werd de zonnestudio op de hoek van de Kazernestraat en de Klaphekkestraat in Oss overvallen.

Omschrijving

Het sneeuwde die avond. De overvaller liep de zonnestudio binnen en ging direct naar de balie/receptie, waar de medewerkster stond. In zijn hand had hij een voorwerp, vermoedelijk het mes. Onder bedreiging moest de medewerkster de kassa openen en het geld in een meegebrachte plastic tas doen van Cool Cat. Hierna vertrok de overvaller weer door dezelfde deur als waar hij door naar binnen was gekomen. Hij sloot de deur achter zich en liep weg in de richting van de Goudmijnstraat.