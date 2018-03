Overval winkel Schijndel

Laatste update: 12-03-2018 | 16:37 Zaaknummer: 2017249374 Datum delict: 05-12-2017 Plaats delict: Schijndel

Op dinsdag 5 december 2017 werd omstreeks 18.05 uur in Schijndel een groente- en fruitzaak aan de Hoofdstraat overvallen. Een in het zwart geklede man kwam de winkel binnen, bedreigde de drie medewerkers en eiste geld. Eén van de personeelsleden opende daarop de kassa. De overvaller stopte het geld in zijn broekzak waarna hij de winkel verliet.