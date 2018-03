Getuigen gezocht van overval stationswinkel Heerlen

Op woensdag 14 februari 2018 heeft er een gewapende overval plaatsgevonden in de boekwinkel op het treinstation van Heerlen. De politie deelt bewakingsbeelden en vraagt getuigen om te helpen in het onderzoek.

Omschrijving

Een onbekende man met pet kwam rond 15.15 uur de winkel binnen en bedreigde het personeel met een wapen. De verdachte deed een greep in de kassa en ging er vandoor richting het perron. Bij de overval raakte niemand gewond. Ten tijden van de overval waren er een aantal klanten in de boekwinkel. Het kan zijn dat de politie nog niet met iedereen gesproken, daarom de oproep om zich te melden bij de politie als u in de winkel was en er nog geen contact is geweest met de politie.

Stoptrein

Uit voorlopig onderzoek is gebleken dat de verdachte vervolgens na de overval op de boekwinkel de stoptrein in de richting van Maastricht Randwyck heeft genomen. Het is onbekend waar hij is uitgestapt. En juist dat wil de recherche graag weten. Wie heeft de man gezien in de trein? Of kan meer vertellen over de plaats waar hij is uitgestapt?

Deel uw informatie via het digitale tipformulier op deze website of via 0900 – 88 44. Indien gewenst kunt u ook anoniem uw informatie delen via 0800-7000.