Poging overval apotheek

Omschrijving

Twee gewapende mannen zijn rond 17.50 uur de apotheek binnengekomen en hebben het aanwezige personeel bedreigd.

Zonder buit is het tweetal er vervolgens vandoor gegaan.

Wie kent deze personen of heeft andere informatie over deze poging overval? Bel dan met 0800-6070 of vul het digitale tipformulier in.