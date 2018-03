Woningoverval in Ospel

Omschrijving

Rond 20.30 uur drongen drie gemaskerde en gewapende mannen de woning binnen en bedreigden de vader en diens zoon.

Met een buit ging het drietal er vervolgens in een donkerkleurige auto vandoor. Deze auto is later uitgebrand teruggevonden in Sittard.

De politie is op zoek naar de verdachten van deze overval. Mensen die informatie hebben of iets gezien hebben kunnen contact opnemen met de opsporingstiplijn 0800-6070. Anoniem kan ook via 0800-7000 maar het is natuurlijk ook mogelijk het digitale tipformulier in te vullen.