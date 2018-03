Inbreker Zweedijk-Akker gebruikt gestolen pinpas

In de nacht van zaterdag op zondag 5 november wordt ingebroken in een woning aan de Zweedijk-Akker in Barendrecht. Bij de inbraak worden onder andere een mountainbike en OV chipkaart weggenomen. De OV-chipkaart blijkt nog dezelfde ochtend te zijn gebruikt om mee te reizen.

Omschrijving

Bij het opvragen van beelden in metrostation Slinge is een man te zien die in het bezit is van de gestolen mountainbike en de OV-kaart gebruikt. Ook ’s avonds en de volgende dag gebruikt hij de kaart in andere metrostations.

De mountainbike is inmiddels gevonden en terug naar de rechtmatige eigenaar maar daarmee is de inbraak natuurlijk nog niet opgelost . De politie wil dus graag weten wie de man in het metrostation is die met de gestolen OV chipkaart reist.