Diefstal bank- en creditcards

Omschrijving

De kampeerders die in de tent sliepen merkten pas de volgende ochtend dat de portemonnee gestolen was. Met de bank- en creditcards werd geprobeerd geld te pinnen bij een geldautomaat in Emmen. De bewakingscamera van de geldautomaat maakte opnames van de persoon die de bank- en credit card gebruikte. Doordat deze verdachte niet in het bezit was van de juiste pincode, lukte het niet om geld te pinnen.

De politie wil graag in contact komen met mensen die deze persoon denken te herkennen of die weten waar hij verblijft.

De politie is te bereiken via 0900 – 8844 of als u anoniem wilt blijven 0800 - 7000