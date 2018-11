Overval snackbar Heerenveen

Omschrijving

Rond 19.45 uur kwam een gemaskerd persoon de snackbar binnen en onder bedreiging van een mes dwong hij het personeel van de snackbar om de kassalade af te geven. Vervolgens vluchtte de persoon weg in de richting van de Wiekslag.Personeelsleden zijn achter de overvaller aangelopen tot aan het parkje bij de Buizerd maar hier raakte de dader uit zicht. Door de politie zijn alle uitgangen van het parkje afgezet en is er met speurhouden gezocht. Helaas werd de dader niet meer aangetroffen. De bewakingscamera van de snackbar maakte opnames van de overvaller. Doordat de dader een bivakmuts droeg was het gezicht niet te zien. De overvaller droeg een zwarte jas, een ripped jeans en zwarte Adidas schoenen met een lichtkleurige zool. Met name de ripped jeas (spijkerbroek met gaten) was opvallend.

Hoe kunt u helpen?

Mocht u informatie hebben die kunnen helpen in het opsporingsonderzoek, neemt u dan contact met ons op. Hebt u iets bijzonders gezien of gehoord dat van belang kan zijn voor de politie? Schroom dan niet om die informatie door te geven. Dit kan op de volgende manieren: