Jongeman steelt electrische fiets

Deze jongeman nam op vrijdagavond 24 augustus een elektrische fiets mee vanaf de Markt in Dedemsvaart die niet van hem was.

De jongeman is gefilmd toen hij kort voor de diefstal de supermarkt waar de fiets voor stond binnen liep. We geven hem de gelegenheid zichzelf te melden en hebben hem daarom nu nog even onherkenbaar gemaakt.

Vragen

Herken jij jezelf of weet je wie dit is? Meld je dan of neem contact op via het tipformulier of met de gratis tiplijn van de politie via telefoonnummer 0800-6070. Wil je anoniem informatie delen? Bel dan Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.