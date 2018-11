Stel steelt tas van medeklant

Dit stel steelt op zaterdagmiddag 28 juli een tas van een medeklant in een winkel aan de Klipperstraat in Zaltbommel.

De tas is van het winkelwagentje van de eigenaresse gevallen. De onbekende man ziet de tas en schopt er even tegenaan, waarna de onbekende vrouw hem oppakt en in haar rode bigshopper stopt. Daarna verlaat ze meteen de winkel.

Vragen

Weet jij wie dit zijn?

Meld je dan of neem contact op via het tipformulier of met de gratis tiplijn van de politie via telefoonnummer 0800-6070. Wil je anoniem informatie delen? Bel dan Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.