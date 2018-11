Straatroof en mishandeling in Beesd

Op zondag 1 juli 2018 in de vroege ochtend loopt bij het verlaten van een horecagelegenheid in Beesd een man samen op met een groep van 3 onbekende mannen richting station. De groep vraagt de man of hij met hen mee wil rijden. Vervolgens wordt hij in de buurt van de Parkweg door hen mishandeld en beroofd van zijn spullen. De groep vlucht weg richting de Meinte. De verdachten staan duidelijk op beeld.

Er is inmiddels via een tip voldoende informatie binnen gekomen.