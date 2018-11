Maaltijdbezorger beroofd

In de wijk Nieuwland is een 16-jarige jongen die voor een Chinees restaurant maaltijden bezorgt op straat beroofd van zijn heuptasje met geld. De politie zoekt de nog onbekende verdachten. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaken uit de aflevering van RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld van 14 november 2018.

Het gebeurt op zondagavond 30 september 2018. De bezorger moet een bestelling afleveren en is op zijn scooter onderweg naar de klant in de wijk Nieuwland. In het voorbij gaan ziet hij op de kruising van het Duifkruid met het Heksenkruid twee jongens op de stoep staan. Ze vallen hem op omdat één van de twee lang is, zo'n 1,90 meter en de ander een stuk kleiner, rond de 1,70 meter

Straatroof

Nadat hij de maaltijd heeft afgeleverd, rijdt hij weer over het kruispunt en ziet dat de twee jongens er nog steeds staan. Ze stappen het fietspad op en gebaren hem om te stoppen. Hij doet dat omdat hij denkt dat ze hem wat willen vragen. Dan haalt één van de twee een steekwapen te voorschijn en bedreigt hem daarmee. Ze eisen zijn geld. Hij moet het heuptasje met daarin het geld van de bezorgde maaltijden afgeven.

Groene scooter

Met de buit rennen ze richting het elektriciteitshuisje, ze springen daar op een groene scooter en gaan er met hoge snelheid vandoor over de Kruidendreef richting de Zevenhuizerpoort. De scooter heeft een opvallend hoekig model. Gezien de snelheid van de scooter is het een motorscooter of een opgevoerde bromscooter.

Signalementen

Verdachte 1 (de leider van de twee):

jongeman

lichtgetinte huidskleur

leeftijd 18 tot 19 jaar

lengte ongeveer 1,90 meter

mager postuur

smal gezicht

zwart haar, plat naar voren gekamd, ongeveer acht centimeter lang

onverzorgde, korte baard

bestuurde de snelle groene scooter.

Verdachte 2: