Zakkenrollers stelen bankpas van treinreiziger

Treinreizigers moeten extra goed op hun hoede zijn voor zakkenrollers, want er is een nieuwe tactiek om mensen hun bankpas te ontfutselen. Een man uit Hilversum komt daar op een vervelende manier achter als hij slachtoffer wordt van de slinkse truc. De politie zoekt de nog onbekende verdachten. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Omschrijving

RTV NH tv-programma Bureau NH besteedde op 31 oktober aandacht aan deze zaak.

Zekkenrollers bestelen het 79-jarige slachtoffer op 1 augustus 2018 als hij vanaf station Hilversum de trein wil nemen. Op camerabeelden is te zien dat drie mannen hem helpen zijn fiets de trein in te tillen. De man heeft echter niet door dat er ondertussen een vierde man bij is gekomen, die op geniepige wijze de bankpas uit de achterzak van het slachtoffer vist. Zodra dit is gelukt stappen de vier mannen direct weer de trein uit. Ze verlaten snel het station, om niet veel later drie keer met het pasje van de Hilversummer te pinnen. In totaal hebben ze bijna 1.500 euro van de bankrekening van het slachtoffer gehaald.

Camerabeelden

We hopen op basis van beelden van de bewakingscamera te weten te komen wie deze vier zakkenrollers zijn..