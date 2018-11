Grote buit bij bedrijfsinbraak

Twee dieven breken in bij een automaterialenzaak op bedrijventerrein de Meerpaal. Ze stelen voor duizenden euro's aan gereedschap. De politie zoekt de buit en de nog onbekende verdachten. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaken uit de aflevering van RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld van 7 november 2018.

De inbraak vindt plaats in de periode dat het bedrijf zich voorbereid op een verhuizing. Een medewerker ontdekt de inbraak als hij op maandag 18 juni 2018 op zijn werk aankomt. De voordeur van de winkel is afgeplakt met duct-tape, binnen brandt licht en het alarm is uitgeschakeld. Op bewakingsbeelden is te zien dat er op zaterdag 16 juni is ingebroken.

Buit

Ook ziet de medewerker dat het rolluik, vanuit de winkel naar het magazijn, openstaat. Allerlei goederen, die nog moesten worden verhuisd, zijn verdwenen. Verder is er voor duizenden euro's aan olie en gereedschap verdwenen.

Bewakingsbeelden

Op de bewakingsbeelden is te zien dat op zaterdagochtend 16 juni om iets voor 05.00 uur een kleine witte Mercedes vrachtwagen en een zwarte stationwagen aan komen rijden. Ze worden voor de ingang van het magazijn geparkeerd. Er stappen personen uit die een tijdje rommelen aan het slot van de voordeur. Ze weten binnen te komen en de roldeur van het magazijn wordt omhoog gedaan. Zowel het witte vrachtwagentje als de stationwagen worden naar binnen gereden.

Auto's

Het witte vrachtwagentje is waarschijnlijk van het merk Mercedes. Van de donkere stationwagen is onduidelijk van welk merk die is.

Getuigen

Als de Mercedes wegrijdt, komt een kleine auto aanrijden, vermoedelijk een Peugeot 107. De Mercedes stopt voor de Peugeot zodat die door kan rijden. Een paar seconden later is die Peugeot kennelijk gekeerd, want dan rijdt hij achter de witte Mercedes aan. De politie wil de inzittenden van deze Peugeot graag spreken. Zij kunnen belangrijke getuigen zijn.