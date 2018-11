Jongeman 's nachts op straat beroofd van zijn kleding

Een 20-jarige man uit Nieuwegein fietst na een avond stappen in IJsselstein in zijn eentje terug naar huis. Dan belagen twee jongens hem en beroven hem van zijn geld en kleding. De politie zoek de nog onbekende verdachten. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld van 28 november 2018.

Het gebeurt in de nacht van vrijdag 19 op zaterdag 20 oktober 2018 op het fietspad langs de Weg der Verenigde Naties. Het slachtoffer stopt even om zijn oortjes weer in te doen. Als hij weer wil doorfietsen, komen er twee jongens op hem af. Ze eisen zijn spullen en dreigen hem neer te steken als hij niet meewerkt.

Scooter

Ondertussen komt er een scooter aanrijden met daarop twee andere jongens. Eén van de straatrovers springt achterop en met zijn drieën rijden ze weg. Het gaat om een witte snorscooter van het merk Vespa.

Kleding

De andere straatrover blijft bij het slachtoffer en dwingt hem al zijn kleding uit te trekken. Als dat gebeurd is, komt de scooter weer aanrijden. De straatrover springt achterop en de scooter rijdt weg in de richting van Nieuwegein.

Taxi

Het slachtoffer krijgt hulp van een taxichauffeur die hem naar het politiebureau brengt.

Signalementen

Doordat het allemaal erg snel ging, heeft het slachtoffer de straatrovers en de jongens op de scooter niet goed kunnen zien. Alle vier:

hebben een lichtgetinte huidskleur

zijn tussen de 1,75 meter en 1,80 meter lang

zijn tussen de 16 en 22 jaar oud en

hebben zwart haar.

De straatrover die het langst bij het slachtoffer bleef en wilde dat hij al z'n kleding uittrok, heeft zijn haar aan de zijkant opgeschoren en bovenop krullend. Hij droeg een wit trainingsjack, met vermoedelijk zwarte strepen en hij sprak Nederlands met licht buitenlands accent. Eén van de jongens op de scooter had z'n haar achterover gekamd met veel gel erin.

Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar mensen die in de nacht van 19 op 20 oktober in de buurt zijn geweest van de brug over de A2 en de daders hebben gezien. Daarbij kan de taxichauffeur misschien een belangrijke getuige zijn. We roepen hem op zich te melden. Er reed ook fietser langs, toen de jongens in de berm stonden. Dat was vermoedelijk een meisje. Ze kwam uit de richting van Nieuwegein.