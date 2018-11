Vrouw (69) slachtoffer van babbeltruc

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaken uit de aflevering van RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld van 7 november 2018.

Truc

Het gebeurt op 27 juli 2018. De 69-jarige vrouw heeft net boodschappen gedaan bij de supermarkt aan de Van Weedestraat. Als ze haar boodschappen in haar auto laadt, spreekt een man haar aan. Hij vraagt of ze geld kan wisselen. Als ze in haar portemonnee zoekt naar wisselgeld, staat hij dichtbij haar en kijkt mee in haar portemonnee. Ongemerkt steelt hij dan haar bankpas.

Pinnen

Blijkbaar heeft hij ook de pincode af kunnen kijken, want hij pint ruim 1250 euro van haar rekening. Dat doet hij onder andere bij de geldautomaat van de bank in een andere supermarkt en hij koopt daar bij de servicebalie pakjes sigaretten. Die rekent hij met het gestolen pasje af.

Signalement van de verdachte