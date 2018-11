Man met keukenmes bedreigt winkelpersoneel

Een medewerkster van de drogisterij aan het Haroekoeplein stond oog in oog met een overvaller die haar bedreigt met een keukenmes. De politie zoekt de nog onbekende verdachte. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaken uit de aflevering van RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld van 7 november 2018.

Het gebeurt op donderdag 27 september 2018. Als de medewerkster even buiten een sigaretje rookt, loopt er een jongeman voorbij bij wie ze een onprettig gevoel krijgt. Hij loopt helemaal weggedoken onder zijn capuchon. Dat gevoel blijkt te kloppen, want het is déze jongeman die haar even later in de winkel bedreigt met een groot keukenmes..

Bewakingsbeelden

Op bewakingsbeelden is te zien hoe de man haar bedreigt met het mes en haar dwingt de kassalade te openen. Hij leunt over de balie en houdt een Albert Heijn-tas open om het geld in te doen. In de stress lukt het niet meteen om de kassa open te krijgen. Als die wel open gaat, doet ze het geld uit de kassa in de tas. Zelf graait hij ook in de kassa. Dan rent hij de winkel uit.

Signalement van de verdachte