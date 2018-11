Scheermesjes gestolen uit supermarkt

Laatste update: 29-11-2018 | 11:07 Zaaknummer: 2018185748 Datum delict: 21-06-2018 Plaats delict: Zeist

Een medewerker van de supermarkt aan het Hoog Kanje in Zeist ontdekt op een ochtend dat het schap met scheermesjes helemaal leeg is, terwijl dat de vorige dag nog helemaal vol was. Op bewakingsbeeld is te zien hoe een man het schap leeghaalt. Vervolgens verlaat hij zonder de scheermesjes te betalen de winkel. De politie zoekt de nog onbekende verdachte. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!