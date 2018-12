Pinnen met gestolen pinpassen Surinameplein en Middenweg

Omschrijving

Op vrijdag 21 september rond 10.00 uur belt een onbekende man bij het 94-jarige slachtoffer aan. De man zegt tegen de vrouw dat er een lekkage in haar woning is. Direct laat de vrouw de man binnen en hij loopt door verschillende kamers, waaronder de slaapkamer van de vrouw. Even later verlaat de man de woning weer. De vrouw vertrouwt de situatie niet en loopt gelijk terug naar haar slaapkamer en ziet direct dat er twee bankpassen waren verdwenen. De passen zaten in haar portemonnee die in haar tas zat. Ook heeft de verdachte geld en andere goederen weggenomen. Het slachtoffer heeft later contact met haar bank en dan blijkt dat er al een groot geldbedrag is opgenomen met beide pinpassen.

Deze pintransacties staan op beeld. De man die het geld opneemt, is een man met licht getinte huidskleur, heeft donkere ogen en is tussen de 25 a 30 jaar oud. Hij draagt bij de eerste geldopname een jas en een petje met embleem. Bij de tweede pintransactie draagt hij een blauw jack met capuchon. De capuchon draagt hij over een pet.