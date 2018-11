Poging plofkraak Lambertus Zijlplein

De recherche doet uitgebreid onderzoek naar een poging plofkraak van een geldautomaat aan het Lambertus Zijlplein in Amsterdam-West in de nacht van 22 op 23 oktober. Vanwege de gevaarsetting door de gebruikte explosieven, hebben tientallen bewoners die nacht hun woning tijdelijk moeten verlaten.

Omschrijving

In de nacht van maandag 22 op dinsdag 23 oktober komt er rond 03.45 uur nachts een melding binnen dat er iets opvallends is gezien bij een geldautomaat op het Lambertus Zijlplein. Politiemensen gaan direct naar de locatie en zij zien dat er vermoedelijk explosieven zijn achtergelaten bij een geldautomaat. Er worden geen verdachten meer aangetroffen in de omgeving. In verband met de veiligheid van omwonenden moeten tientallen bewoners hun woning tijdelijk verlaten. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) verwijdert de explosieven op veilige wijze en brengt het op een andere locatie tot ontploffing.

Van de verdachten zijn duidelijke camerabeelden van het moment dat zij met de explosieven bezig zijn bij de geldautomaat. Eén van hen is duidelijk herkenbaar in beeld. Van de mannen is het volgende signalement bekend:

Verdachte 1

Opvallend zware wenkbrauwen

Donkerblauw jack met capuchon van Nike

Donkere broek

Donkere sportschoenen, witte rand aan zool

Donkere pet met lichte voorkant waarop het Uber-logo en Uber Eats staat

Lichtgekleurde gezichtsbedekking onder pet met gat aan de voorkant.

Donkere handschoenen met opdruk

Verdachte 2

Donkere jas met capuchon

Donkere broek

Donkere sportschoenen

Donkere gezichtsbedekking onder capuchon

Draagt hoofdlampje

Wie kent of herkent de verdachten, heeft hen gezien óf weet meer over deze poging plofkraak? Neem dan contact op met de Opsporingstiplijn via 0800-6070. Anoniem bellen kan via M op 0800-7000. Daarnaast is het mogelijk om via onderstaand tipformulier tips en/of beeldmateriaal te delen met de recherche.