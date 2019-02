Drie gewapende overvallen Amsterdam-Noord

Omschrijving

De eerste overval vond plaats op 12 oktober 2018, op een slijterij aan het Buikslotermeerplein. Op die vrijdagochtend komt een man met een hakmes rond 09.15 uur de winkel binnen. Onder bedreiging van het hakmes weet de overvaller een klein geldbedrag buit te maken. Van de overval zijn duidelijke camerabeelden.



Op woensdag 31 oktober wordt een avondwinkel aan de Waddenweg overvallen. Hier wordt eenzelfde soort hakmes gezien. De overvaller eist geld uit de kassalade en gaat er daarna vandoor. Dezelfde avondwinkel is in de nacht van 5 op 6 november 2018 rond 01.00 uur wederom het doelwit. Dit keer komen twee mannen de winkel binnen. De overvallers hebben slagersmessen bij zich en zij verwonden hiermee de eigenaar en zijn vrouw. De eigenaar raakt gewond aan zijn lies en bovenbeen. Zijn vrouw loopt verwondingen op in haar borst, arm en gezicht. De overvallers halen ook uit naar een klant, die mogelijk geraakt is. Deze man was niet meer in de winkel toen de politie arriveerde en aangezien dit een mogelijk belangrijke getuige is, komt de recherche graag met deze klant in contact. Hij was in het gezelschap van een andere man, waarmee hij kwam aanfietsen.

Naast de camerabeelden die het rechercheteam heeft, is er van de twee verdachten van de overval op de avondwinkel op 6 november, het volgende signalement bekend:

Verdachte 1 (die zich direct op de slachtoffers stortte)

Ongeveer 20 jaar oud

Tussen de 1.60 en 1.70 meter lang

Normaal tot slank postuur

Hij had grote uitpuilende ogen

Droeg een rode bandana voor zijn gezicht

Verdachte 2

Ongeveer 20 jaar oud

Normaal postuur

Iets langer dan verdachte 1

Droeg een blauwe bandana voor zijn gezicht

Droeg een donkere jas met een wit logo/embleem op zijn rechterschouder

Herkent u de mannen op de beelden? Of heeft u informatie over één van de overvallen of de verdachten? Neem dan contact op met de Opsporingstiplijn via 0800-6070. Anoniem melden kan via 0800-7000. Het is ook mogelijk om uw informatie door te geven via het onderstaande tipformulier.