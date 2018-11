Verdachten overval snackbar Galileiplantsoen gezocht

De recherche is op zoek naar twee verdachten van een overval op een snackbar aan het Galileiplantsoen in Amsterdam-Oost van zaterdagavond 20 oktober 2018.

Omschrijving

Zaterdagavond rond 21.00 uur zijn twee medewerkers in de snackbar aan het werk. Omdat het rustig is, gaat één medewerker naar achteren om op te ruimen. De andere medewerker is achter de toonbank aan het werk. Hij ziet dat er twee mannen binnen komen, waarvan één een pistool in zijn handen heeft. De man met het pistool blijft voor de balie staan, terwijl de andere man direct op de balie springt. Vrijwel meteen schreeuwt hij tegen de medewerker dat hij geld wil. Hij probeert zelf de kassa te openen, maar dit lukt niet. Hierop opent de medewerker de kassa voor hem. Vervolgens pakt hij het geld uit de kassa en geeft dit aan de man die met het pistool voor de balie staat. De man met het pistool is zo druk bezig met het wegstoppen van het geld dat de medewerker besluit om het wapen uit zijn handen te trekken. Hierop vluchten allebei de mannen naar buiten en rennen weg. De medewerker ziet dat de twee verdachten elk een kant op rennen en gaat achter één van de mannen aan, maar kan hem helaas niet bijhouden.

Van de twee verdachten zijn de volgende signalementen bekend:

Verdachte 1 (met pistool)

- donkergetinte man;

- normaal postuur;

- ongeveer 20 jaar oud;

- 1.65 – 1.70 m lang;

- zwart haar;

- droeg een zwarte jas met capuchon;

- zwarte handschoenen.

Verdachte 2

- donkergetinte man;

- normaal postuur;

- ongeveer 24 jaar oud;

- 1.75 – 1.80 m lang;

- volle baard en zwart haar;

- droeg een zwarte jas met capuchon;

- donkerblauwe -of zwarte broek;

- zwarte handschoenen;

- een bril