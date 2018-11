Telefoondiefstallen Den Haag

Een man loopt op vrijdagmorgen 21 september op verschillende locaties twee bedrijven binnen en steelt daar in beide gevallen de mobiele telefoons van de medewerkers. In alle twee de gevallen staat de verdachte op beeld.

Omschrijving

Zaak 1

Bij de eerste diefstal steelt de verdachte de telefoon van de medewerker van een fietsenwinkel op de hoek van de Laan van NOI met de Theresiastraat. De medewerker helpt een klant op het moment dat de verdachte de winkel in komt en opeens achter de aangever gaat staan en naar fietsen kijkt. De aangever denkt dat de klant iets wilt vragen maar dat is niet zo. Als de verdachte de winkel heeft verlaten, ontdekt de aangever dat zijn telefoon vanaf de toonbank is gestolen.

Zaak 2

Later die ochtend ziet een medewerkster van een modezaak in de Javastraat in Den Haag een voor haar onbekende persoon de achterdeur van de keuken uitglippen en de winkel verlaten. Ze ontdekt hierna dat haar mobiele telefoon is gestolen. Op camerabeelden van het bedrijf is te zien dat de verdachte via de keukendeur naar binnen is gekomen. Hij voelt daar als eerste in wat tassen maar haalt er niks uit. Dan verdwijnt hij even uit beeld en gaat hij ook naar boven om een kijkje te nemen. Maar al snel is hij weer terug. Hij loopt dan een andere ruimte binnen waar de telefoon van de medewerkster ligt. Die neemt hij mee en hij gaat er vandoor.