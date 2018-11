Pinnen in Gouda na woninginbraak Reeuwijk

De man in beeld probeert in de vroege ochtend van donderdag 16 augustus te pinnen bij een geldautomaat aan de Nieuwe Markt in Gouda. De pinpas is afkomstig van een inbraak in een woning aan de Hortemansdijk in Reeuwijk.

Signalement De verdachte op de beelden bij het pinapparaat is niet compleet in beeld, maar misschien is hij iemand destijds opgevallen op de Nieuwe Markt bij de geldautomaat. Hij droeg een donkergrijs vest met een capuchon en een donkere broek met een lichte streep aan de zijkant. Hij had donkere schoenen aan.

Vragen

Herkent u de verdachte of heeft u destijds gezien of hij die ochtend wellicht een vervoersmiddel bij zich had? De recherche sluit niet uit dat de verdachte mogelijk uit Gouda komt. Heeft u informatie over deze zaak? Het rechercheteam komt graag met u in contact via de opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Uw tip doorgeven bij de Whatsapp tiplijn kan via 06-17214856.