Diefstal pinpas Zoetermeer

Een 18-jarige vrouw uit Zoetermeer is afgelopen zomer onder bedreiging en met geweld beroofd van haar bankpas en pincode. Daarna is er 13.000 euro van haar rekening gehaald. De drie mannen op de camerabeelden hebben de transacties gedaan.

Twee van de drie verdachten zijn op camerabeelden te zien als zij met de gestolen pas voor 300 euro aankopen doen bij een tabakswinkel aan de Vlamingstraat in Den Haag. Dit betreft de man met een blauw petje en een man met een zwarte capuchon over zijn hoofd. Op camerabeelden van een andere transactie zijn de man met de capuchon en een man met rastahaar te zien als zij een laptop kopen in de Wagenstraat. De man met de blauwe schoenen en de capuchon en de man met het rastahaar zijn ook te zien als zij bij een bank aan de Leyweg in Den Haag 10.000 euro opnemen.

Vragen

Herkent u de verdachten of heeft u informatie over deze zaken? De recherche komt graag met u in contact via de opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Uw tip doorgeven bij de Whatsapp tiplijn kan via 06-17214856.