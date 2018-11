Groepje vrienden beroofd en mishandeld

Laat het ons weten via het tipformulier.

Twee jongens beroven en mishandelen op vrijdag 26 januari rond 19.45 uur vijf andere jongens vlakbij de Euroscoop in Schiedam. Het duo heeft het groepje vrienden gevolgd vanaf het metrostation. Een van de slachtoffers liep bij de straatroof een gekneusde neus op.

Omschrijving

Het vijftal heeft die bewuste avond eerst een hapje gegeten in het centrum van Rotterdam. Op station Beurs pakken zij de metro richting Schiedam, waarna ze hun latere belagers voor het eerst ontmoeten op station Schiedam Centrum.

Achtervolging vanaf metro Schiedam centrum

Al snel merkte de groep vrienden dat ze door de twee jongens werden achtervolgd, maar op de Horvathweg verdween het duo uit het zicht. Kort daarna zien ze vanachter een elektriciteitshuisje, op de ’s-Gravenlandseweg, de twee daders weer tevoorschijn komen.

Gewelddadige straatroof

De vijf jongens werden geschopt en geslagen door de twee straatrovers. Er werden behoorlijk wat spullen meegenomen, waaronder een bankpas waarmee later contactloos is betaald.



Pinfraude

Er zijn ook beelden van het moment dat er met de gestolen pas contactloos wordt betaald. Herkent u de man op deze beelden? Laat het de politie weten.

Twee daders

Een van de daders heeft een donkergetinte huidskleur en een normaal postuur. Hij werd door de slachtoffers rond de 20 jaar oud geschat en is zo’n 1.90 à 1.95 meter lang. De jongen sprak Nederlands en straattaal en was gekleed in een zwarte Nike-jas met capuchon. Daarnaast droeg hij een bruine Gucci-pet.

Zijn compagnon is een stukje kleiner, tussen 1.80 en 1.85 meter lang, met een normaal postuur en een licht getinte huidskleur. Hij was gekleed in een donkere jas en droeg een donkere muts van Lacoste. Ook deze jongen sprak Nederlands en straattaal.