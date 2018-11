Inbrekers Dordrecht gezocht

Die maandagochtend verliet de bewoonster haar woning om te gaan werken. Ze had alles voor en achter goed op slot gedaan, maar toen zij ’s middags, rond 17.15 uur, uit haar werk kwam bleek het cilinder in zijn volledigheid uit haar voordeur te zijn gehaald. In de woning een grote ravage. Werkelijk waar elke kamer was overhoop getrokken. Alles kasten stonden open en overal op de grond lagen spullen. Iets waar de bewoonster erg overstuur door was. Gelukkig hebben we beelden.

Omschrijving

Door de ravage kon mevrouw niet meteen zeggen wat er weg was. Later bleek dat er vooral sieraden waren weggenomen, maar ook gereedschap en parfums. Helaas was het voor de Forensische Opsporing niet meer mogelijk om de deur te onderzoeken op sporen omdat veel buren hadden geprobeerd de deur te openen en daardoor ook afdrukken hadden achter gelaten. Maar gelukkig hebben we wel camerabeelden.



Op de beelden zijn twee donkere mannen te zien welke binnen komen met hun pet voor hun gezicht. Eén persoon laat op een gegeven moment toch even zijn gezicht zien. Niet heel slim. Dit was omstreeks 12:48 uur. Omstreeks 13:03 is te zien dat zij via de achterkant vertrekken. We gaan er dus vanuit dat de inbraak rond 13 uur is gepleegd.