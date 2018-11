Meisje overvalt pizzabezorger Dawesweg

Een pizzabezorger bracht zaterdag 8 september omstreeks 17:30 uur een pizza naar het Von Ossietzkypad in Rotterdam. Toen hij eenmaal het eten had afgeleverd, werd hij belaagd door een meisje. Ze sloeg hem en pakte zijn geld af. Daarna fietste ze hard weg. De politie zoekt het meisje en roept getuigen op zich te melden.

Omschrijving

De pizzabezorger reed op een e-bike. Ter hoogte van de President Rooseveltweg riep er vanaf de overkant van de weg een meisje iets naar hem. Zij stond daar met twee jongens. De pizzabezorger is gewoon doorgefietst en bezorgde de pizza op het Von Ossietzkypad. Daar zag hij het meisje weer. Nadat hij de pizza bezorgd had, fietste hij langs het metrostation Romeynshof (Stresemannplaats). Het meisje fietste achter hem aan. Ter hoogte van de Dawesweg pakte het meisje de bezorger vast en sprak hem aan. Ook kreeg de pizzabezorger een paar klappen van haar. Ze wilde zijn portemonnee hebben. Uiteindelijk heeft hij die ook gegeven. Hierna is het meisje hard weggefietst.

Getuigen?

Heeft u iets gezien of gehoord of (her)kent u het meisje op de beelden? Neem dan contact op met 0900-8844 of vul het onderstaand tipformulier in. Het meisje is ongeveer tussen de 15 en17 jaar oud. Ze is vermoedelijk van Noord-Afrikaanse afkomst. Ze had zwart haar en droeg een zwarte gewatteerde jas tot op de heup. Ze droeg al die tijd een capuchon. Verder droeg ze een middenblauwe spijkerbroek met gaten.