Overvaller met 'bijzonder loopje'

De politie is op zoek naar de man die op zondag 23 september 2018 rond 14:23 uur de slijterij Gall & Gall aan de Jacob Catsstraat in Rotterdam overviel. Op camerabeelden is te zien dat de overvaller een bijzonder 'loopje' heeft. Als hij na de overval de slijterij verlaat, is te zien hoe hij wegloopt, namelijk met de voeten naar buiten gedraaid en enigszins waggelend. Het is een stevige tot gezette man van tussen de 20 en 30 jaar oud, gekleed in een halflange grijze jas met capuchon.

Omschrijving

Een man met bivakmuts loopt het pand in en bedreigt de winkelmedewerker met een zichtbaar nepvuurwapen. Hij vraagt om geld, waarbij hij een plastic tasje laat zien. Omdat de verkoper ziet dat het om een neppistool gaat, probeert hij de dader nog met een gesprek te verjagen. Als dat niet werkt, grijpt de medewerker een fles drank en dreigt de dader te slaan als hij niet vertrekt. De dader pakt vervolgens een groot mes uit zijn jaszak en blijft om geld vragen. De medewerker is niet van plan om geld te geven. De dader loopt vervolgens om de balie heen en probeert achter de balie te komen. De medewerker weet dit te verhinderen door een aantal flessen te gooien. Wel ontstaat er een schermutseling /worsteling waarbij de dader diverse keren uithaalt naar de medewerker en hem weet te verwonden. Omdat de medewerker ondanks de verwondingen van geen wijken weet, rent de dader uiteindelijk zonder buit de winkel uit. Hij vlucht in dezelfde richting als hoe hij het pand benaderde, en rent over de Jacob Catsstraat de Jensiusstraat in.



Opvallend is dat de dader een bijzonder 'loopje' heeft, namelijk met de voeten naar buiten gedraaid en enigszins waggelend. Het is een stevige tot gezette man van tussen de 20 en 30 jaar oud, gekleed in een halflange grijze jas met capuchon. Hij droeg een donkere broek en donkere schoenen en had een bivakmuts op.