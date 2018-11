Schietpartij Grote Visserijstraat op vrijdag de 13e

Bij een schietincident op de Grote Visserijstraat in Rotterdam is op 13 juli rond 20.45 uur een 22-jarige Rotterdammer gewond geraakt.

Omschrijving

Op vrijdag 13 juli rond 20.45 uur rijdt het 22-jarige slachtoffer met zijn auto op de Grote Visserijstraat in Rotterdam. Bij het pleintje ziet hij drie mannen staan. Een van de mannen herkent hij van een oude ruzie. Het slachtoffer stopt de auto bij het pleintje omdat hij de ruzie graag wil uitpraten.

Een van de drie mannen die bij het pleintje stonden loopt weg. De andere persoon, een wat langere man, bemoeit zich ook met de ruzie. Het slachtoffer vindt de situatie nogal bedreigend en wil wegrijden. De langere man vuurt dan twee keer op het slachtoffer. Daarna rennen de schutter en de ruziemaker richting de Kleine Visserijstraat. Daarna verdwijnen ze uit het zicht.

Het slachtoffer wordt geraakt in zijn bovenbeen en bloedt hevig. Ook is hij verminderd aanspreekbaar. Omstanders ontfermen zich over het slachtoffer en bellen een ambulance.

Getuigenoproep

De politie wil graag weten wat zich hier op vrijdag 13 juli heeft afgespeeld. Ook willen we graag weten wie de derde persoon is, die vlak voor de schietpartij wegloopt. We hopen dan ook dat u ons meer kunt vertellen over deze zaak, zodat we ook deze zaak kunnen oplossen. Weet u wie de daders zijn? Of heeft u meer informatie over deze zaak? Laat het ons weten via het tip formulier, 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.