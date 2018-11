Wie brak in op klaarlichte dag op de Wessel Ilckenstraat?

Op klaarlichte dag werd vrijdag 6 juli ingebroken in een huis aan de Wessel Ilckenstraat in Rotterdam-Zevenkamp. Rond 17.30 uur klom een man via de voortuin door een raam. Hij kwam al snel weer naar buiten via de voordeur, mogelijk gewaarschuwd door twee andere mannen die voor het huis bleven wachten. Met z’n drieën renden ze weg, stapten ze in een auto en gingen er vandoor. Buurtbewoners waarschuwden direct de politie. Toen de bewoners thuiskwamen, bleek dat er niks gestolen was.